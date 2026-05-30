Кто нарушил правила, совершив остановку? Тест по ПДД

Тесты по правилам дорожного движения помогают лучше понять логику различных дорожных ситуаций. Такие задания учат внимательнее смотреть на знаки, разметку, границы населенных пунктов и другие детали, которые водители часто не замечают сразу.

Видео дня

Регулярное прохождение тестов полезно и для новичков, и для опытных автомобилистов, ведь правила могут забываться или толковаться неправильно. Поэтому внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, нарушил ли кто-то правила остановки.

Водитель какого автомобиля нарушил правила, совершив остановку на левой стороне дороги?

Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Оба водителя нарушили. Оба водителя не нарушили правила.

Объяснение

Имеем участок дороги с двумя автомобилями. Водители обоих автомобилей решили осуществить остановку, и оба почему-то выбрали для этого противоположную, то есть левую сторону дороги.

Решая этот вопрос, нужно обратить внимание на одну очень важную деталь: кто из водителей остановился в пределах населенного пункта, а кто уже за его пределами.

Потому что согласно пункту 15.3 Правил дорожного движения, в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, которая имеет по одной полосе для движения в каждом направлении, не имеет трамвайных путей посередине и не разделена сплошной линией разметки 1.1. Также остановка разрешается на левой стороне дороги с односторонним движением.

Если же дорога имеет бульвар или разделительную полосу, остановка и стоянка транспортных средств возле них запрещаются.

Итак, из этого пункта можно сделать вывод: остановка на левой стороне дороги вне населенного пункта в любом случае запрещается.

Согласно знаку 5.49 "Начало населенного пункта", водитель синего автомобиля остановился именно за пределами изображенного населенного пункта. А водитель желтого автомобиля остановился на левой стороне дороги уже после въезда в населенный пункт. Главное – он уже находится в его пределах.

Следовательно, водитель желтого автомобиля правил не нарушает. Слева от него нет ни разделительной полосы, ни бульвара, поэтому его место для остановки с левой стороны является законным.

А вот водитель синего автомобиля сделал неправильный выбор, ведь остановился за пределами населенного пункта. Именно этим он нарушил правила и дал лишний повод для штрафа.

Таким образом, правильный ответ – вариант №1: правила нарушил водитель синего автомобиля.

OBOZ.UA предлагает еще один интересный тест, который определит, знаете ли вы правила проезда перекрестков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.