Кто нарушает правила? Задания на знание ПДД

Велосипед – это не только экологически чистый и экономный транспорт, но и одно из самых популярных средств передвижения в городах. Однако, как и водители автомобилей, велосипедисты должны придерживаться ПДД, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность других участников дорожного движения.

Видео дня

Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто нарушает правила.

Кто нарушает ПДД?

Велосипедист в желтой футболке; велосипедист в красной футболке; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Объяснение

На рисунке есть участок дороги и два велосипеда. Один из них, а именно тот, что в красной футболке, двигается по дороге и собирается поворачивать налево, а другой едет прямо по тротуару.

Красный велосипедист нарушает правила, ведь согласно пункту 11.13 ПДД движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещается. Тот же запрет можно найти и в пункте 6.6 правил.

Желтый велосипедист собирается повернуть налево, преждевременно заняв перед этим соответствующее крайнее левое положение на проезжей части.

Пункт 11.14 ПДД определяет, что движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст помех пешеходам.

Изображенная дорога имеет две полосы для движения в одном направлении, а значит, желтому велосипедисту проехать по указанной траектории запрещается. Итак, оба велосипедиста нарушают правила.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3. Оба велосипедиста нарушают ПДД.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.