Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Дорожные задачи на внимательность помогают лучше понимать правила и избегать ошибок в реальных ситуациях. Особенно полезно разбирать нестандартные случаи, которые часто вызывают споры между участниками движения.

На первый взгляд ситуация кажется простой, но имеет важные нюансы. Попробуйте определить, кто именно нарушает правила дорожного движения.

Кто нарушает правила в изображенной ситуации, двигаясь по тротуару?

водитель серого автобуса; велосипедист; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Объяснение

Имеем тротуар, по которому движутся два участника дорожного движения: велосипедист, который едет прямо, и водитель буса, который подъезжает задним ходом к аптеке. На автомобиле есть надпись "Лекарства", поэтому логично предположить, что водитель обслуживает эту аптеку.

Это важная деталь, ведь в целом движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено, кроме случаев, когда они используются для выполнения работ или обслуживания торговых или других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров.

При этом это правило касается не только автомобилей. Велосипедистам также запрещено двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. Поэтому в данной ситуации водитель серого буса не нарушает правил, поскольку обслуживает аптеку и имеет право подъезжать к ней по тротуару. А вот велосипедист, наоборот, нарушает правила и должен съехать с тротуара на проезжую часть.

Правильный ответ – вариант №2.

