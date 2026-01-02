Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Хотя дороги общего пользования предназначены для всех водителей, все же действующие ПДД требуют, чтобы разные транспортные средства располагались на них по-разному. Это является одним из залогов безопасности дорожного движения.

А насколько хорошо вы помните требования к тому, как различные ТС должны двигаться по автодорогам? Для самопроверки воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". На картинке с заданием подаются два водителя – тракторист и велосипедист. Первый движется прямо в крайней левой полосе, а второй едет прямо по обочине. Ваша задача ответить, кто в этой ситуации нарушает правила:

велосипедист; водитель трактора; оба нарушают; ни один не нарушает.

Разбор ситуации начнем с велосипедиста. Первое, на что надо обратить внимание, это именно то, что он движется по обочине, которая отделена сплошной линией. Можно ли велосипедистам передвигаться таким образом? Пункт 11.14 действующих ПДД на самом деле это позволяет. Но есть одно важное условие: велосипедисты при этом не должны создавать препятствий для движения пешеходов.

А как насчет водителя трактора, который просто движется себе прямо? На первый взгляд, он никому этим не мешает. Но важно обратить внимание на знак ограничения скорости до 40 км/ч, установленный на тракторе – он значит, что водитель не может разгоняться больше этой отметки. А пункт 11.7 действующих ПДД указывает, что транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется обгон, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом. Тракторист в этой задаче не выполняет ни обгон, ни объезд, ни поворот налево. А значит он должен ехать в правой полосе, а не в левой.

Следовательно, в этой ситуации нарушителем является водитель трактора. Правильный вариант ответа – второй.

