Какой водитель имеет право повернуть направо? Тест на знание ПДД

Чтобы поворот автомобиля на дороге был абсолютно безопасным маневром, его нужно выполнять в строгом соответствии с требованиями ПДД. А насколько хорошо вы помните все соответствующие положения?

YouTube-канал "За! Правилами" опубликовал интересный тест, который поможет проверить себя. Ваша задача: посмотреть внимательно на картинку с двумя машинами – белой и желтой – которые одновременно оказались на перекрестке, и дать ответ, водитель какой из них может выполнить запланированный поворот направо. Вот варианты ответа:

водитель белого автомобиля; водитель желтого; оба имеют право; оба не имеют право на поворот.

Как видим, оба водителя включили правый указатель поворота, чтобы предупредить о своем маневре. И это правильно для любой ситуации, когда водитель планирует поворачивать.

Далее определим тип перекрестка. На нем есть работающий светофор, а значит он является регулируемым. В описанной ситуации на основной секции горит красный сигнал. Он запрещает дальнейшее движение в любом направлении обоим водителям. Но рядом мы видим дополнительную секцию с зеленой стрелочкой справа, то есть светофор на самом деле не запрещает повернуть в эту сторону ни желтому, ни белому авто при условии предоставления преимущества в движении транспортным средствам, которые едут с других направлений.

Что касается белого автомобиля, здесь нет никаких сомнений, что его водитель в таких условиях имеет право выполнить поворот направо. Кроме того, что он занял соответствующее крайнее положение на дороге, ему это позволяет знак 5.16 "Направления движения по полосам", который висит над дорогой. Для белого авто это единственное разрешенное направление дальнейшего движения.

А как быть с желтым автомобилем? Ему этот же знак позволяет с левой полосы двигаться как прямо, так и направо. И если бы не этот знак, сигнал светофора не позволял бы водителю желтого авто повернуть в правую сторону. Но, поскольку с занимаемой полосы он имеет право проехать направо, то такой маневр не станет нарушением ПДД и для него при условии включения стрелочки зеленого цвета в дополнительной секции светофора в соответствующем направлении.

Следовательно, действующие правила в этой ситуации позволяют повернуть направо обоим водителям. Правильным является третий вариант ответа.

