Кто нарушает правила? Тест для водителей

Регулярное прохождение тестов по ПДД является необходимым условием поддержания надлежащего уровня знаний. Тесты помогают освежить память и актуализировать знания. В сложных дорожных ситуациях правильное решение часто зависит от знания мелочей, предусмотренных в правилах.

Предлагаем проверить знания интересным заданием. Попробуйте определить, кто нарушает правила в этой ситуации.

Водитель какого транспортного средства нарушает правила?

водитель желтого автомобиля, который остановился; желтого автомобиля и трактора; белого автомобиля и трактора; только водитель белого автомобиля, движущегося задом; только водитель трактора; все нарушают правила.

Объяснение

Есть участок дороги и три транспортных средства. Желтый автомобиль остановился справа, белый движется мимо него задним ходом, а водитель трактора просто едет прямо. Это дорога для автомобилей, о чем свидетельствует знак 5.3 "Дорога для автомобилей".

На таких дорогах действует особый режим движения. Открыв пункт 27.2 ПДД Украины, видим, что на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

а) движение тракторов, самоходных машин и механизмов;

б) движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);

в) остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15;

г) разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;

ґ) движение задним ходом;

д) учебная езда.

Итак:

трактор – не имеет права двигаться по этой дороге,

– не имеет права двигаться по этой дороге, белый автомобиль – нарушает, потому что движется задним ходом,

– нарушает, потому что движется задним ходом, желтый автомобиль – нарушает, потому что остановился не в специально отведенном месте.

Правильный ответ

Правильный ответ – 6, все нарушают правила.

