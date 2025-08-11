Кто нарушает правила? Тест для водителей
Регулярное прохождение тестов по ПДД является необходимым условием поддержания надлежащего уровня знаний. Тесты помогают освежить память и актуализировать знания. В сложных дорожных ситуациях правильное решение часто зависит от знания мелочей, предусмотренных в правилах.
Предлагаем проверить знания интересным заданием. Попробуйте определить, кто нарушает правила в этой ситуации.
Водитель какого транспортного средства нарушает правила?
- водитель желтого автомобиля, который остановился;
- желтого автомобиля и трактора;
- белого автомобиля и трактора;
- только водитель белого автомобиля, движущегося задом;
- только водитель трактора;
- все нарушают правила.
Объяснение
Есть участок дороги и три транспортных средства. Желтый автомобиль остановился справа, белый движется мимо него задним ходом, а водитель трактора просто едет прямо. Это дорога для автомобилей, о чем свидетельствует знак 5.3 "Дорога для автомобилей".
На таких дорогах действует особый режим движения. Открыв пункт 27.2 ПДД Украины, видим, что на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:
- а) движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
- б) движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);
- в) остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15;
- г) разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;
- ґ) движение задним ходом;
- д) учебная езда.
Итак:
- трактор – не имеет права двигаться по этой дороге,
- белый автомобиль – нарушает, потому что движется задним ходом,
- желтый автомобиль – нарушает, потому что остановился не в специально отведенном месте.
Правильный ответ
Правильный ответ – 6, все нарушают правила.
Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:
- попробуйте решить запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки;
- выполните тест о движении в тоннеле;
- или определите, кто имеет право повернуть на заправку.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.