Кто нарушает правила при буксировке? Задание по ПДД

Буксировка транспортных средств – это сложная и ответственная операция, требующая от каждого участника дорожного движения строгого соблюдения Правил дорожного движения. На практике водители нередко допускают ошибки, не учитывая особенности и технические ограничения своего транспортного средства.

Видео дня

Для проверки знаний канал "По правилам" предложил водителям рассмотреть конкретную дорожную ситуацию с участием четырех транспортных средств. Подробный анализ этого задания позволит выяснить, кто именно из водителей нарушает нормы законодательства во время транспортировки.

Задание по ПДД

На участке дороги находятся четыре транспортных средства, участвующих в буксировке:

зеленый автомобиль буксирует синий мотоцикл с боковым прицепом;

автобус буксирует желтый легковой автомобиль.

Вопрос: водитель какого транспортного средства нарушает правила, осуществляя буксировку?

Варианты ответов

Водитель зеленого автомобиля. Водитель автобуса. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор дорожной ситуации

Для определения правомерности действий водителей необходимо оценить два основных аспекта: использование предупредительных сигналов и соблюдение общих правил и запретов, касающихся буксировки.

Предупредительные сигналы:

Согласно ПДД, транспортное средство, осуществляющее буксировку, должно двигаться с включенным ближним светом фар в любое время суток. На зеленом автомобиле этот свет включен.

На буксируемом транспортном средстве должна быть включена аварийная световая сигнализация. Мы ясно видим, что как на синем мотоцикле, так и на желтом автомобиле аварийка работает должным образом.

Итак, все участники ситуации соблюдали правила использования сигнальных устройств.

Правила и запреты в отношении типов транспортных средств:

Автобус : правила четко запрещают буксировку именно автобусами (при этом буксировать сам автобус в случае необходимости разрешается). Таким образом, водитель автобуса однозначно допускает нарушение.

: правила четко запрещают буксировку именно автобусами (при этом буксировать сам автобус в случае необходимости разрешается). Зеленый автомобиль и мотоцикл: ПДД (в частности, п. 23.10) запрещают буксировку мотоциклов без бокового прицепа, а также мопедов и велосипедов. Однако буксировать мотоцикл с боковым прицепом (или осуществлять буксировку им) полностью разрешено законом. То есть водитель зеленого автомобиля действует в рамках правил.

Ответ на тест по ПДД

Правильный вариант ответа – №2: Водитель автобуса является нарушителем.

Для водителей OBOZ.UA предлагает еще один тест по ПДД, который проверит знание дорожных знаков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.