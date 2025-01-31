Кто нарушает правила? Непростая задача по ПДД

Пусть безопасность пешеходного движения не так сильно зависит от требований ПДД, все же свои правила существуют и для него. Но хорошо ли вы их помните?

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Проверить себя предлагает YouTube-канал "За! Правилами". В опубликованной задаче зрителю предлагается определить, кто из пешеходов в заданных условиях нарушает правила дорожного движения.

На картинке с условиями задачи мы видим трех человек: женщину, идущую по автомобильной дороге параллельно направлению движения (А); мужчину, который находится на велосипедной дорожке и шагает против направления ее движения (Б); и женщину, которая идет по той же велосипедной дорожке, но в противоположную сторону. Вот варианты ответа на вопрос, кто из них нарушитель:

только пешеход А; пешеходы А и Б; пешеходы Б и В; только пешеход Б; пешеходы А и В; все пешеходы нарушают правила.

Как видим, пешеходы, передвигающиеся по велосипедной дорожке, находятся под действием знака 4.14 "Дорожка для велосипедистов" с табличкой 7.29.2 "Направление движения велосипедистов". В данном случае табличка указывает, что движение происходит в привычных для всех двух направлениях.

Чтобы правильно оценить действия пешеходов в этой задаче, следует обратиться к пункту 4.1 действующих ПДД. Он указывает следующее: "Если нет тротуаров, пешеходных дорожек или передвигаться по ним невозможно, пешеходы могут двигаться по велосипедным дорожкам, держась правой стороны и не затрудняя движение на велосипедах, или в один ряд по обочинам, держась как можно правее, а в случае их отсутствия или невозможности двигаться по ним – по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств".

Если руководствоваться этим пунктом, можно однозначно сказать, что пешеход А нарушает требования данного пункта. Эта женщина двигается не по дорожке и даже не по обочине, хотя может идти по велосипедной дорожке. Следовательно, она точно нарушительница.

Что касается остальных двух пешеходов, то пешеход Б двигается не по правой стороне дорожки, то есть тоже нарушает правила. А вот женщина-пешеход В выбрала для себя правильный способ движения – при отсутствии тротуара она передвигается по велосипедной дорожке, держась ее правой стороны.

Таким образом, правильным вариантом ответа здесь является второй. Правила нарушают пешеходы А и Б.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, разрешено ли авто повернуть направо.

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