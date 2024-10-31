Кто имеет преимущество? Хитрая задача с ПДД для водителей

ПДД устанавливают единые унифицированные и обязательные для всех правила движения. Важно помнить, что некоторые транспортные средства в определенных случаях имеют право на первоочередное движение.

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Предлагаем проверить знания интересным и непростым тестом. Попытайтесь определить, кто имеет преимущество – автомобиль или трамвай.

Кто имеет преимущество?

Водитель автомобиля; Водитель трамвая.

Объяснение

Пункт 16.7 ПДД определяет: если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамвай имеет преимущество независимо от направления его движения.

Примечательно, что в соответствии с пунктом 17.3 ПДД вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо).

Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

Правильный ответ

Преимущество имеет водитель трамвая, поэтому правильный ответ – 2.

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внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, разрешено ли совершить поворот налево;

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или решите задачу об остановке авто возле АЗС.

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