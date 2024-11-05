Какой автомобиль проедет перекресток последним: задача по ПДД

Нерегулируемые перекрестки часто становятся причиной аварий, особенно для начинающих. Отсутствие светофора и четко определенных правил может сбить с толку даже опытных водителей.

Видео дня

Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, важно понимать основные правила проезда таких перекрестков. Пройдите тест по ПДД, чтобы узнать, сможете ли вы определить очередность проезда, если на перекрестке встретились сразу 4 автомобиля.

Взгляните на изображение и ответьте на вопрос: "Какой автомобиль проедет перекресток последним?".

Добавим, нерегулируемым считается перекресток, на котором отсутствует светофор и регулятор движения. Ключевым моментом при проезде таких участков является определение вида перекрестка: равнозначное или неравнозначное.

Неравнозначные перекрестки – это те, на которых приоритет движения указан дорожными знаками. Если вы видите знак "Уступите дороге", то вы на второстепенной дороге и должны пропустить все транспортные средства на главной дороге. Если же вы на главной дороге (знак "Главная дорога"), то у вас есть преимущество.

Равнозначные перекрестки – это те, на которых обе дороги имеют одинаковое значение. В таких случаях действует правило "помеха справа": если вы поворачиваете налево или совершаете разворот, вы должны пропустить транспортные средства, которые двигаются прямо или направо.

Так что правильным ответом будет четвертый пункт: "Синий автомобиль проедет перекресток последним".

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил обгона на трассе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.