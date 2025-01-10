Кто нарушает правила? Хитрая задача на знание ПДД

На дороге для безопасности всех участников движения важно выбирать правильное направление и не нарушать соответствующие требования ПДД. Но сможете ли вы припомнить все, что предусмотрено этими требованиями в действительно непростой ситуации?

Видео дня

Тест для самопроверки опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задача состоит в том, чтобы определить, кто из трех водителей в данной ситуации нарушает правила.

На картинке мы видим грузовик и трактор, водители которых намерены продолжать движение прямо. А также белую легковушку, которая подает сигнал о повороте налево и будет выполнять разворот. Проанализируйте ситуацию и ответьте, кто здесь является потенциальным нарушителем ПДД:

водитель грузовика; водители грузовика и трактора; только водитель трактора; только водитель белого автомобиля; водители белого автомобиля и трактора; все нарушают правила.

Первым, на что следует обратить внимание, является знак 5.3 "Дорога для автомобилей". Под действием такого знака вступает в силу пункт 27.2 действующих ПДД, в котором говорится, что "на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

движение тракторов, самоходных машин и механизмов;

движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);

остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.42.1 "Место для стоянки", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" или 6.15 "Место отдыха";

разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;

движение задним ходом;

обучающая езда.

Согласно этим требованиям, правила не нарушает только водитель грузовика. Он двигается во второй полосе, что разрешено. В то время как тракторист вообще не должен находиться на этом участке дороги, а для водителя легковушки действует запрет на разворот, который он запланировал выполнить.

Таким образом, правильным вариантом ответа на эту задачу является пятый. Правила в данном случае нарушают водители трактора и белой легковушки.

Ранее OBOZ.UA публиковал задание на знание правил включения сигналов поворота во время движения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.