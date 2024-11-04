Кто нарушает правила? Быстрый тест на знание ПДД

В Украине правила дорожного движения регламентируют обязанности и права на дороге не только водителей, но пешеходов. Соблюдение ПДД может обеспечить безопасность для всех участников движения.

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Чтобы убедиться, знаете ли вы правила для пешеходов, пройдите простой тест. Вам нужно посмотреть на изображение и определить, кто из пешеходов нарушает правила пересечения проезжей части.

Варианты ответов:

Пешеход А Пешеход Б Оба пешехода нарушают Оба не нарушают ПДД

Правильный вариант ответа: вариант 3, в этом случае оба пешехода нарушили правила.

Объяснение: "В случае отсутствия пешеходного перехода, дорогу необходимо переходить под прямым углом и там, где она хорошо видна в обе стороны. В этом случае пешеходный переход присутствует".

Правила для пешеходов:

В частности, в правилах отмечается, что пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, держась правой стороны. Если таковые отсутствуют, разрешено передвижение по велосипедным дорожкам или обочинам в направлении, которое не мешает другим участникам движения.

В случае передвижения вне населенных пунктов пешеходам рекомендуется двигаться навстречу транспортному потоку. Для повышения видимости в темное время суток они обязаны использовать световозвращающие элементы, помогающие водителям вовремя заметить пешеходов.

Отдельные положения касаются лиц с громоздкими предметами или тех, кто передвигается в колесных креслах, ведет мотоцикл или велосипед. В таких случаях разрешается двигаться по краю проезжей части. Для организованных групп людей действуют другие правила: они могут передвигаться по колонне по дороге в направлении движения транспорта, но не более четырех человек в ряду.

Пешеходам следует переходить дорогу исключительно на пешеходных переходах. Если переход отсутствует, разрешается переходить дорогу только при хорошей видимости и отсутствии опасности. В случае, если на дороге есть островок безопасности, пешеходы должны оставаться на нем, пока движение станет безопасным.

При остановке общественного транспорта пешеходы могут выходить на проезжую часть только после полной остановки транспортного средства. Выход на дорогу запрещен при приближении спецтранспорта с включенными сигнальными устройствами.

Среди запретов для пешеходов — выход на проезжую часть без уверенности в безопасности, а также переходы вне переходов на многополосных дорогах.

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