Может ли водитель обогнать сразу два автомобиля? Задания по ПДД с объяснением

Обгон – это опережение одного или нескольких автомобилей, связанных с выездом на полосу встречного движения. Это особенно опасный маневр, при котором часто случаются аварийные ситуации. Поэтому важно регулярно обновлять знания ПДД теорией и практикой, чтобы более уверенно чувствовать себя на дороге.

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Предлагаем проверить себя увлекательным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, может ли водитель обогнать сразу два автомобиля?

Разрешено ли водителю синего автомобиля совершить обгон сразу двух автомобилей?

Разрешено; Запрещено.

Объяснение

Пункт 14.5 ПДД устанавливает, что водитель транспортного средства, выполняющего обгон, может остаться на полосе встречного движения, если по возвращении на ранее занимаемую полосу ему придется снова начать обгон. Это должно произойти при условии, что он не создаст опасности встречным транспортным средствам, а также не будет препятствовать движущимся за ним транспортным средствам с более высокой скоростью.

Напомним, что согласно пункту 14.2 ПДД, водитель, совершающий обгон, должен убедиться, что:

а) ни один из водителей транспортных средств, следующих за ним и которым может быть создан препятствие, не начал обгона;

б) водитель авто, двигающийся впереди по той же полосе, не подал сигнала о намерении поворота налево;

в) полоса встречного движения, на которую водитель будет выезжать, свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии;

г) после обгона водитель сможет, не создавая препятствия обгоняемому им транспортному средству, вернуться на занимаемую полосу.

Правильный ответ

Правильный ответ 1 – водитель может совершить обгон.

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