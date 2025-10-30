Кто может проехать только в одном направлении? Тест на знание ПДД

Даже опытные водители иногда ошибаются в, казалось бы, простых дорожных ситуациях. Именно для этого создаются такие тесты – чтобы проверить внимательность, логику и знания ПДД.

Подобные задания помогают не только подготовиться к экзамену, но и усовершенствовать навыки ориентации на дороге, распознавания дорожных знаков и понимания того, как они взаимодействуют между собой. Поэтому попробуйте определить, кто имеет право проехать только в одном направлении.

Кто имеет право проехать только в одном направлении?

водитель красного автомобиля, водитель синей машины, водитель синей и красной машины, водитель белого автомобиля, водитель желтого автомобиля, водители красного и белого автомобилей.

Пояснение

Водитель красного автомобиля

Перед красным автомобилем установлен знак "Главная дорога" (2.3) с табличкой "Направление главной дороги" (7.8), что указывает: он движется по главной дороге. Также есть знак "Направление движения по полосам", который позволяет поворот налево или разворот.

Итак, водитель красного авто имеет два возможных направления – налево или разворот.

Водитель желтого автомобиля

Желтый автомобиль также находится на главной дороге. Знак "Направление движения по полосам" позволяет двигаться прямо или направо.

Таким образом, водитель желтого авто имеет два направления – прямо и направо.

Водитель белого автомобиля

Перед белым авто расположен знак "Дать дорогу" (2.1) и табличка "Направление главной дороги" (7.8). Кроме того, знак "Движение прямо или налево" (4.5) позволяет ему двигаться прямо, налево или развернуться.

То есть водитель белого авто имеет три варианта движения – прямо, налево или разворот.

Водитель синего автомобиля

На первый взгляд, ситуация похожа на белую машину: тот же знак разрешает движение прямо или налево. Но синее авто стоит в крайней правой полосе, и это меняет все.

В соответствии с пунктом 10.4 Правил дорожного движения, перед поворотом или разворотом водитель обязан занять крайнее положение, предназначенное для движения в том направлении. С крайней правой полосы осуществлять поворот налево или разворот запрещено, если нет специальных знаков или разметки, позволяющих это.

В этой ситуации таких исключений нет, а значит: единственное разрешенное направление для водителя синего авто – прямо.

Правильный ответ

Среди всех участников дорожного движения только водитель синего автомобиля может продолжить движение в одном направлении – прямо. Правильный ответ - №2.

