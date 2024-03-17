Кто из водителей нарушил ПДД? Непростая задача для новичков

Дорожное движение – это сложный и многогранный процесс, требующий от водителей знания ПДД и внимательности. Для новичков вождения может показаться сложной задачей, ведь им нужно не только запомнить правила, но и научиться быстро применять их на практике.

Однако перед выездом в город ученикам нужно рассмотреть как можно больше дорожных ситуаций. Для этого аuto_pdr.ua поделились интересной и непростой задачей для начинающих водителей, чтобы они могли потренироваться и проверить свои знания.

Посмотрите на изображение и ответьте на вопрос. Кто из водителей нарушил правила дорожного движения при выезде с перекрестка?

А. Водитель зеленого автомобиля;

Водитель зеленого автомобиля; Б. Водитель белого автомобиля;

Водитель белого автомобиля; В. Оба водителя нарушили;

Оба водителя нарушили; Г. Оба водителя не нарушили.

Круговые перекрестки – это тип перекрестков, где транспортные средства двигаются по кругу в одном направлении. Выезд из него может показаться сложной задачей для новичков, ведь важно правильно оценить ситуацию и не создать помехи другим участникам дорожного движения.

Согласно пункту 10.4, перед поворотом направо или налево, водитель должен занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. То есть если водитель авто хочет повернуть направо, то ему нужно находиться на крайней правой полосе.

Поэтому сначала можно подумать, что водитель зеленого автомобиля нарушил правила, но давайте разбираться дальше.

В пункте 10.5 указано, что выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может производиться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой. Также маневр не должен создавать препятствий транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении справа.

Поэтому можно заключить, что правильный ответ Г.

Помните, что при въезде и выезде с кругового перекрестка нужно быть особенно внимательными и обязательно соблюдать определенные правила:

Включите поворотник. Это поможет другим участникам дорожного движения понять ваши намерения.

Это поможет другим участникам дорожного движения понять ваши намерения. Убедитесь, что вам уступают дорогу. Транспортные средства, которые уже едут по кольцевой дороге, имеют приоритет.

Транспортные средства, которые уже едут по кольцевой дороге, имеют приоритет. Пропустите пешеходов. Пешеходы, переходящие дорогу по пешеходному переходу, имеют право на первоочередной проход.

Пешеходы, переходящие дорогу по пешеходному переходу, имеют право на первоочередной проход. Выезжайте с кругового перекрестка, когда это безопасно. Не выезжайте, если вам мешают другие транспортные средства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто должен дать дорогу на круговом перекрестке.

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