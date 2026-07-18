Кто из велосипедистов нарушает правила? Задания по ПДД в Украине

Велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому они обязаны строго соблюдать установленные законодательством требования наравне с автомобилистами. Однако на практике правила передвижения двухколесного транспорта по улицам и автодорогам часто вызывают немало споров и ошибок.

Видео дня

Специальный тренировочный тест помогает разобраться в тонкостях маневрирования и оценить реальный уровень подготовки водителей. Для успешного решения этой дорожной ситуации необходимо детально проанализировать расположение каждого участника на схеме движения.

Задание по ПДД

Telegram-канал "По правилам!" подготовил для знатоков дорожного права интересную задачу. На иллюстрации смоделирована ситуация с участием трех человек на велосипедах. Все они предусмотрительно надели защитные шлемы, что является очень разумным решением с точки зрения безопасности. Каждый из велосипедистов выбрал свой путь: велосипедист "А" едет по тротуару, "Б" держится крайней части дороги, а "В" движется по пешеходной дорожке. Главный вопрос заключается в том, кто именно из них нарушает нормы закона.

Варианты ответов

Для решения этой дорожной головоломки участникам предлагается выбрать один из следующих вариантов:

Велосипедисты А и В Только велосипедист Б Велосипедисты Б и В Только велосипедист В Только велосипедист А Все велосипедисты нарушают правила

Разбор дорожной ситуации

Чтобы подробно разобраться в поведении водителей на схеме, необходимо обратиться к официальному тексту Правил дорожного движения, а именно к нормативному пункту 6.6 (подпункт "в"). Эта норма четко указывает на то, что лицам на велосипедах строго запрещено ездить по тротуарам и специальным дорожкам для пешеходов. Исключение действует исключительно для детей в возрасте до 7 лет, которые катаются на детских велосипедах под строгим контролем со стороны взрослых. Соответственно, действия лиц "А" и "В" являются противоправными.

Не менее важна и позиция третьего участника, обозначенного буквой "Б". Несмотря на то, что он выехал на асфальтированное покрытие проезжей части, этот водитель движется во встречном направлении по отношению к потоку машин, что также является грубым нарушением основных правил дорожного движения.

Ответ на тест по ПДД

К сожалению, ни один из изображенных на рисунке водителей двухколесного транспорта не соблюдает требования безопасности. Таким образом, единственным правильным ответом на этот экзаменационный тест является вариант под номером 6 – правила дорожного движения нарушают абсолютно все трое изображенных велосипедистов.

OBOZ.UA предлагает автомобилистам пройти тест по ПДД, чтобы знать, как и когда нужно пропускать велосипедистов на дороге.

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