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Кто имеет преимущество в движении? Интересная задача по ПДД с трактором

Алина Милсент
Авто Oboz
1 минута
6
Кто имеет преимущество в движении? Интересная задача по ПДД с трактором

Незнание и несоблюдение ПДД приводит к возникновению аварийных ситуаций на дорогах. Часто водители не обращают внимания на дорожные знаки, не соблюдают правильную дистанцию, совершают резкие маневры на поворотах или забывают отдать предпочтение в движении.

Предлагаем проверить теорию интересным тестом на знание ПДД. Попытайтесь определить, кто имеет преимущество в движении: водитель грузовика или трактора?

Условия задачи

Кто имеет преимущество в движении?

  • Водитель грузовика;
  • Водитель трактора.

Объяснение

Преимущество – право на первоочередное движение по отношению к другим участникам дорожного движения. Прежде всего следует обратить внимание на дорожный знак.

Знак 2.6 "Преимущество перед встречным движением" дает преимущество касаемо встречных транспортных средств. 

Кто имеет преимущество в движении? Интересная задача по ПДД с трактором

При этом если бы стоял знак 2.5 "Преимущество встречного движения", это свидетельствовало бы о запрете въезда на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен дать дорогу встречным транспортным средствам, расположенным на узком участке.

Правильный ответ

В ситуации на изображении именно водитель трактора имеет преимущество, поэтому он должен проехать первым.

Напомним, что преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, отдается транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Также OBOZ.UA публиковал задачу о ДТП при проезде перекрестка с поворотом налево.

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