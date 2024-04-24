Кто имеет преимущество в движении? Интересная задача по ПДД с трактором

Незнание и несоблюдение ПДД приводит к возникновению аварийных ситуаций на дорогах. Часто водители не обращают внимания на дорожные знаки, не соблюдают правильную дистанцию, совершают резкие маневры на поворотах или забывают отдать предпочтение в движении.

Предлагаем проверить теорию интересным тестом на знание ПДД. Попытайтесь определить, кто имеет преимущество в движении: водитель грузовика или трактора?

Условия задачи

Кто имеет преимущество в движении?

Водитель грузовика;

Водитель трактора.

Объяснение

Преимущество – право на первоочередное движение по отношению к другим участникам дорожного движения. Прежде всего следует обратить внимание на дорожный знак.

Знак 2.6 "Преимущество перед встречным движением" дает преимущество касаемо встречных транспортных средств.

При этом если бы стоял знак 2.5 "Преимущество встречного движения", это свидетельствовало бы о запрете въезда на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен дать дорогу встречным транспортным средствам, расположенным на узком участке.

Правильный ответ

В ситуации на изображении именно водитель трактора имеет преимущество, поэтому он должен проехать первым.

Напомним, что преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, отдается транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Также OBOZ.UA публиковал задачу о ДТП при проезде перекрестка с поворотом налево.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.