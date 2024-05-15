Кто должен уступить дорогу: задача ПДД с хитростью

На дороге может возникнуть множество непредсказуемых ситуаций. Именно поэтому важно досконально знать все правила дорожного движения, чтобы избежать опасных ситуаций.

В сети появилась интересная задача, которая может показаться на первый взгляд простой, но на самом деле имеет определенную хитрость. Читайте дальше, чтобы проверить свои знания.

Кто должен уступить дорогу?

А. Водитель такси;

Водитель такси; Б. Водитель красного автомобиля.

Как правило, люди, сталкивающиеся с этой задачей, сначала обращают внимание на знак 5.35.

Он применяется для обозначения конца жилой зоны, где пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами.

Согласно правилу 26.4, при выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны дать дорогу другим участникам дорожного движения.

Кроме того, есть правило препятствия справа, согласно которому водитель обязан уступить дорогу приближающемуся справа транспортному средству. Поэтому большинство неопытных водителей могут подумать, что в этом случае дорогу должно уступить такси. Однако все не так-то просто.

Внимательно посмотрите на изображение и обратите внимание на дорожные конусы, которые мешают водителю красного автомобиля проехать на свою полосу.

Согласно правилу 13.4, если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие, должен дать дорогу.

Правильный ответ Б: несмотря на правило правой руки и знак окончания жилой зоны, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу.

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