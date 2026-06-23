Кто должен уступить дорогу? Тест на знание ПДД

Тесты по правилам дорожного движения помогают не просто подготовиться к экзамену, но и лучше понимать реальные ситуации на дороге. Особенно полезны задания с перекрестками, дорожными знаками и трамваями, ведь именно в таких случаях водители часто ошибаются.

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Разбор подобных вопросов помогает быстрее определять, кто имеет преимущество, а кто должен уступить дорогу. Поэтому внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, водитель какого транспортного средства должен уступить дорогу в этой ситуации.

Водитель какого транспортного средства должен уступить дорогу в этой ситуации?

Водитель легкового автомобиля. Водитель трамвая.

Объяснение

На изображенной ситуации мы видим перекресток, на котором движутся два транспортных средства: синий легковой автомобиль и трамвай. Водитель автомобиля продолжает движение прямо, а водитель трамвая поворачивает направо. Из-за этого их траектории пересекаются.

На перекрестке нет светофоров, однако установлены знаки приоритета. Перед транспортными средствами размещен знак 2.3 "Главная дорога". То есть оба транспортных средства находятся на равнозначной для них дороге.

В этой ситуации важно помнить правило: если трамвай и нерельсовое транспортное средство движутся по равнозначным дорогам, трамвай имеет преимущество независимо от направления своего движения.

Поэтому не имеет значения, что трамвай поворачивает направо, а автомобиль движется прямо. Преимущество всё равно остается за трамваем.

Ответ

Правильный ответ – 1. Водитель легкового автомобиля.

Именно водитель синего автомобиля должен уступить дорогу трамваю.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какой обгон разрешен на изображенном участке.

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