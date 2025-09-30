Кто должен уступить дорогу? Тест на знание ПДД

Уступать дорогу во время движения очень важно с точки зрения его упорядоченности и безопасности. Но делать это нужно в строгом соответствии с условиями ПДД.

Умеете ли вы правильно определять приоритет на дороге, поможет определить тест, который был опубликован на YouTube-канале "За! Правилами". Ваша задача – посмотреть внимательно на изображение перекрестка с двумя автомобилями на нем и сказать, какой водитель в этой ситуации должен уступить дорогу. А мы видим на картинке с заданием белое и желтое авто, которые оба движутся прямо перпендикулярно друг другу. Итак, уступить дорогу должен

водитель желтого автомобиля; водитель белого автомобиля.

В первую очередь отметим, что перекресток, на котором встретились оба авто, является нерегулируемым. Однако на нем мы видим дорожный знак, который может подсказать правильный ответ. И это знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен".

Давайте разберемся, обязывает ли он водителя белого авто уступить дорогу. Такой знак не только требует остановиться перед стоп-линией, а в случае отсутствия такой линии – остановиться перед знаком, но и при этом уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, которая пересекает этот путь.

Более того, позади желтого авто мы видим развернутый к нам задом знак в форме ромба, в зоне действия которого и находится водитель этой машины. И это ничто иное, как хорошо всем известный знак 2.3 "Главная дорога".

А это значит, что желтое авто имеет здесь приоритет, а уступить должна белая машина. Правильным является второй вариант ответа.

