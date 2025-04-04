Кто должен дать дорогу? Запутанная задача по ПДД

Уступить дорогу – это не только жест вежливости во время дорожного движения, но и залог его безопасности. Но хорошо ли вы помните требования ПДД относительно приоритетности проезда?

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Проверьте себя с помощью сложной задачи, которую опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Вам нужно дать ответ, в каком порядке синий, зеленый и красный автомобили проедут изображенный в условиях задачи участок дороги?

Итак, по условиям задачи по дороге прямо движется зеленый автомобиль. С правой стороны сигнализирует о желании перестроиться с обочины в этот же ряд водитель синей машины. А по встречной полосе движется красный автомобиль, водитель которого задумал совершить разворот. Вот варианты ответа, в каком порядке они могут разъехаться:

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Сначала вспомним пункт 10.1 действующих ПДД. Согласно ему, перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст помех или опасности другим участникам дорожного движения. Этот пункт применим к синему и красному автомобилю. Водитель синего планирует начать движение, а красного – изменить направление. Следовательно, они должны сделать паузу, чтобы оценить ситуацию. А заодно пропустить зеленый автомобиль, который является для них препятствием. Таким образом, зелёная машина проезжает первой.

Хотя к красному авто более уместно было бы применить пункт 10.4. Ту его часть, которая гласит, что водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам.

Этим же пунктом 10.4 следует руководствоваться, чтобы определить порядок разъезда красного и синего автомобилей. Однако той его частью, которая обязывает водителя, выполняя разворот вне перекрестка, уступать дорогу встречному транспортному средству. Это означает, что преимущество в этой ситуации имеет синяя машина.

Таким образом, правильным является первый вариант ответа. Первым этот участок проедет зеленое авто, дальше двинется синее и последним выполнит запланированный разворот красное.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на разъезд машин с трамваями на пересечении разных трамвайных путей.

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