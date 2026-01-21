Кто должен дать дорогу? Задание для водителей

В любой момент движения на дороге важно держать в голове, какие транспортные средства имеют преимущество. От этого зависит соблюдение ключевых требований ПДД.

Умеете ли вы определить приоритетность ТС правильно, можно проверить с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно ответить, кто из двух водителей должен уступить дорогу – красная легковушка, которая движется прямо, или автобус, отъезжающий от остановки. Вариантов ответа здесь всего два – уступить должен:

водитель автобуса; водитель красного автомобиля.

Как видим из условий задачи, траектории двух транспортных средств в ней пересекаются, а значит кто-то один точно должен будет уступить дорогу. О том, что водитель автобуса в этой задаче начинает движение от остановки, свидетельствует знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". Эту ситуацию регулирует пункт 17.4 действующих ПДД. В нем указано, что в населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном кармане, водители других транспортных средств должны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение.

Но может ли воспользоваться этим преимуществом водитель автобуса из нашей задачи? На самом деле, нет. Ведь перед знаком, обозначающим остановку, мы можем видеть знак 5.50 "Конец населенного пункта". Это означает, что наша остановка находится уже вне населенного пункта, а значит преимущество водителя автобуса исчезает и он должен уступить дорогу водителю легкового красного автомобиля.

Таким образом уступить в этой ситуации должен водитель автобуса. Правильным является первый вариант ответа.

