Кто должен дать дорогу? Жизненный тест по ПДД

Даже когда на перекрестке встречаются всего два водителя, разъезжаться при этом они должны в строгом соответствии с требованиями ПДД. А можете ли вы определить правильный порядок разъезда, если одно из транспортных средств оборудовано специальными сигналами?

Для самопроверки пройдите тест, который был опубликован YouTube-каналом "За! Правилам". В нем мы видим грузовик со спецсигналом, который движется прямо, и желтую легковушку, которая поворачивает направо. Ваша задача – определить, водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в этой ситуации? Вариантов ответа здесь только два:

водитель желтого автомобиля; водитель красного грузовика.

Как всегда, первым шагом определяем, какого типа перекресток мы видим перед собой. То, что он не оборудован светофорами и является нерегулируемым, в данной ситуации вполне очевидно. Но являются ли дороги, которые пересекаются в этом месте равнозначными?

Мы не видим здесь никаких знаков и, похоже, что покрытие на дорогах одинаковое. Но, если присмотреться внимательно, то дорога, с которой поворачивает желтая легковушка, не имеет разметки. Делает ли это ее второстепенной: Действующие ПДД такого пункта не содержат. А значит дороги все же являются равнозначными.

Таким образом, разъезжаться водители на этом перекрестке должны по правилу препятствия справа (пункт 16.12). Согласно этому правилу преимущество здесь предоставляется водителю желтого автомобиля. Но некоторые могут заметить, что грузовик движется с включенным проблесковым маячком, что должно давать преимущество именно ему. Однако этот маячок имеет оранжевый цвет. Согласно пункту 3.6 ПДД, такой проблесковый маячок служит лишь для привлечения внимания или предупреждения об опасности. И никакого преимущества в движении он не дает.

А значит, после учета всех нюансов, преимущество все же сохраняется за водителем желтой машины. Таким образом, уступить здесь должен красный грузовик. Правильный вариант ответа – второй.

