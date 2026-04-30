Кто должен дать дорогу? Тест на знание ПДД

Водители, какой бы свободной и разгруженной дорогой они не пользовались, должны четко знать и выполнять требования ПДД относительно очередности проезда. От умения уступать дорогу в значительной степени зависит безопасность движения. А умеете ли вы правильно определять приоритетность проезда?

Проверьте себя с помощью теста, опубликованного на YouTube-канале "За! Правилам". Условия задачи демонстрируют нам перекресток, который находится где-то за пределами населенного пункта. На нем встретились синее авто и красный комбайн, которые движутся в противоположных направлениях. Оба транспортных средства поворачивают налево, то есть их траектории пересекаются. Водитель какого транспортного средства должен уступить дорогу в изображенной ситуации? Вариантов ответа здесь только два:

водитель синего легкового автомобиля; водитель красного комбайна.

Первое, что нужно сделать для решения этой задачи – это определить тип изображенного перекрестка. Очевидно, что он является нерегулируемым, поскольку здесь нет ни светофоров, ни регулировщика. Далее определяем, какие дороги на этом перекрестке – равнозначные или нет. Небольшой спойлер: именно этот нюанс является ключевым для поиска правильного ответа.

Мы видим, что перед перекрестком установлен дорожный знак 2.1 "Дать дорогу". И его перед собой видит водитель синего автомобиля. Этот знак, что логично, обязывает водителя уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по перекрещиваемой дороге. Но касается ли это комбайна, который движется навстречу? Как правило, если перед собой вы видите знак главной дороги или, как в нашем случае, "Дать дорогу" и нет таблички с направлением главной дороги, то дорога напротив вас является равнозначной.

Впрочем, обратите внимание, что на самом деле та дорога, с которой выезжает комбайн, является грунтовой. А значит на этом участке нужно руководствоваться пунктом 1.10 действующих ПДД. Согласно ему, главная дорога – это дорога, обозначенная соответствующими дорожными знаками, или асфальтированная дорога по отношению к грунтовой. Если на грунтовой дороге непосредственно перед перекрестком есть кусочек асфальта, это все равно не приравнивает ее по значению к асфальтированной.

Итак, если применить все это к нашей ситуации, видим, что водитель комбайна находится на второстепенной дороге, и именно он должен дать дорогу в этой ситуации. Правильным является вариант ответа под номером два.

