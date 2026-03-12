Кто должен дать дорогу? Тест на знание ПДД

Иногда даже при движении по дороге в одну сторону водителям приходится решать, кто и кому должен уступить. Чтобы не подвергать друг друга опасности, они должны четко руководствоваться требованиями ПДД.

Но сможете ли вы разобраться, кто кого должен пропустить, когда два водителя, двигаясь параллельно, пытаются перестроиться в одну и ту же полосу? Именно этому посвящен тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". На первый взгляд здесь все просто: водитель желтого автомобиля въезжает на дорогу, по которой уже движется водитель красного автомобиля. Но кто из них все же должен уступить? Вариантов ответа два:

водитель красного автомобиля; водитель желтого автомобиля.

Как видим, желтое авто въезжает на дорогу в строгом соответствии с правилами: водитель сначала перестраивается в полосу для разгона, обозначенную соответствующим дорожным знаком 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения", а затем уже перемещается непосредственно на дорогу, в ее правую полосу. В это же время водитель красного автомобиля также осуществляет перестроение в правую полосу, съезжая с левой.

Самой большой ошибкой здесь будет предположить, что в этой ситуации изображено одновременное перестроение транспортных средств. При одновременном перестроении, согласно пункту 10.3 действующих ПДД, дорогу должен дать водитель, находящийся слева водителю, который находится от него справа. То есть, в таком случае уступить должен был бы водитель красного авто.

Впрочем, в этой задаче ситуация сложилась иначе. Водитель желтого автомобиля заедет на дорогу, сначала набрав скорость на полосе для разгона. То есть он в этой ситуации подпадает под пункт 10.8. Тот указывает, что если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Таким образом, водителю именно желтого авто, которое находится на полосе для разгона, придется пропустить красную машину. Правильным является второй вариант ответа.

