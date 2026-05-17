Кто должен дать дорогу? Тест на знание ПДД

Разъехаться водителям на регулируемом перекрестке довольно просто – достаточно следить за сигналами светофора и выполнять его указания. А вот в ситуациях, когда перекресток не является регулируемым, а движение на нем дополнительно затруднено, нужно вспомнить и выполнить все соответствующие требования ПДД. Хорошо ли вы их помните?

Проверьте свои знания с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По его условиям на перекрестке оказались желтое такси и красная легковушка. Оба транспортных средства поворачивают налево, но водителю красного авто придется сделать это по сложной траектории из-за препятствия на пути. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в этой ситуации? Выберите вариант ответа среди предложенных:

водитель красного авто; водитель желтого такси; должны разъехаться по совместной договоренности.

Итак, как видим, траектории автомобилей при повороте пересекаются, а значит им точно придется определять порядок разъезда. Далее разберем обстоятельства, которые могут на него повлиять.

Водитель такси выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны". В правилах дорожного движения, а именно в пункте 10.2, говорится, что при выезде из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги – велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает. Согласно этому пункту, водитель такси должен уступить дорогу. Но достаточно ли этого, чтобы дать ответ на эту задачу?

Обратим снова внимание на то, что встречный разъезд на этом перекрестке затруднен из-за дорожных конусов на пути красного автомобиля. При повороте налево он окажется на полосе движения желтого такси. И вот в этой ситуации правильно будет применить пункт 13.4, в котором говорится: если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе которого есть препятствие или габариты транспортного средства которого мешают встречному движению, должен уступить дорогу.

Соответственно, в этой ситуации получается, что водитель такси, хоть и выезжает с прилегающей территории, но имеет преимущество перед водителем красного авто. Поскольку на пути того есть препятствие, он должен уступить дорогу. Правильным является первый вариант ответа.

