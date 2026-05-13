Можно ли остановиться? Тест на знание ПДД

Канал "По правилам" представил актуальное задание, касающееся правил дорожного движения в условиях городской инфраструктуры. Ситуация на дороге моделирует взаимодействие водителя красного автомобиля и пешехода, который ожидает посадку. Смотрите изображение ниже.

Главный вопрос заключается в том, имеет ли право водитель осуществить короткую остановку в конкретно заданном месте.

Решение этой задачи требует от водителя четкого понимания функций горизонтальной разметки, нанесенной у края проезжей части. Детальный разбор ситуации помогает избежать ошибок, которые часто приводят к штрафам в повседневной жизни.

Детали дорожной ситуации

На участке дороги мы видим двух участников движения: водителя красного авто и девушку-пешехода. Водитель совершает остановку возле желтой прерывистой линии разметки, чтобы забрать пассажира. Важно определить, не нарушает ли такое действие действующие нормы законодательства, учитывая отсутствие запрещающих знаков.

Вопрос: Разрешается ли водителю красного автомобиля остановка в изображенном месте?

Варианты ответа:

Разрешается. Разрешается только для посадки пассажира. Запрещается.

Ключом к решению является желтая прерывистая линия у правого края дороги (разметка 1.10.1). Эта разметка обозначает места, где запрещается именно стоянка транспортных средств, а не их остановка. Она может применяться как самостоятельно, так и вместе со знаком 3.35.

Ответ на тест по ПДД

Поскольку остановка (в том числе для посадки пассажира или разгрузки) не является стоянкой, действия водителя являются вполне правомерными. Таким образом, правильный вариант ответа №1 – разрешается.

