Крупную недорогую модель Nissan показали в новом виде

Nissan не отказывается от производства недорогих седанов. Одну из таких крупных моделей показали в новом виде с более современным и эффектным дизайном.

Видео дня

На канале Digimods DESIGN подготовили свой проект Nissan Altima. Фактически, это смелое предложение альтернативного стиля практичного седана. Ранее производитель подготовил к выходу на рынок новый Nissan Altima 2026 модельного года.

Среди небольших изменений в автомобиле – декор, отделка и обновленное оснащение вроде беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. Цена Nissan Altima 2026 – от 28 000 долларов.

Недавно компания рассекретила новый седан Nissan Sentra. Это еще более доступная модель меньшего размера. Цена Nissan Sentra 2026 модельного года стартует с $23 645. Также к премьере готовят модернизированный бюджетник Versa с ценой около 20 000 долларов.

Ожидалось, что электрическая мода и высокий спрос на кроссоверы вытеснят с рынка седаны. Однако продажи EV снижаются, а вместо кроссоверов покупатели ищут более доступные машины.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Kia.