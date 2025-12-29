Kia создала недорогую альтернативу Sportage: что это за кроссовер

Новая модель Kia EV5 присоединилась к сегменту недорогих электрокаров и оказалась альтернативой кроссоверу Kia Sportage. Об этом практичном автомобиле уже все известно.

Видео дня

В подробностях новый электрокар Kia EV5 показали на канале Autogefühl. Сперва купить эту машину могли автомобилисты в Китае. Затем предложение расширили на Австралию и Таиланд. А теперь новый Kia EV5 2025 года готов встретиться с европейскими покупателями.

Базовая версия первой отправится в продажу. У нее один мотор, передний привод, 215 л.с., батарея емкостью 81 кВтч и запас хода 530 км. Длина кузова равна 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1875 мм, а высота составляет 1715 мм.

Топовая модель предлагает два мотора, полный привод и 313 л.с., но появится в продаже с 2026 года. Цена Kia EV5 для Европы стартует примерно с 39 000 евро.

В КНР эта модель стоит 20 700 долларов в самом дешевом исполнении. Там уже представлена вся линейка с несколькими силовыми установками.

OBOZ.UA ранее сообщал про особый вариант кроссовера Toyota RAV4.