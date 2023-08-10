Крупная Toyota за 11 000 долларов выходит на рынок. Фото

Новая Toyota Rumion 2023 представлена официально. Дешевый семейный автомобиль выходит на рынок по ориентировочной цене 11 000 за базовый вариант.

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О машине, построенной на базе минивэна Suzuki Ertiga, стало известно Autocar. Две японские компании несколько лет назад разработали план сотрудничества и обмена технологиями. Дешевый минивэн Toyota Rumion – очередной результат совместной работы.

Дизайн Rumion вышел вполне спокойным. Это необычно видеть сегодня, когда даже бюджетные семейные модели пытаются сделать агрессивными и "спортивными" снаружи. Rumion не похож на другие модели Toyota.

Во многом это связано с тем, что машина практически полностью основана на Ertiga, разработкой которой занималась Suzuki. От нее новинке достался и салон. В нем доминирующее положение занимает сенсорный монитор мультимедийного комплекса, который поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Еще в списке оснащения есть климат-контроль, USB, управление музыкой на рулевом колесе. Салон рассчитан на 7 человек.

Покупатели смогут выбрать бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 103 л.с. или силовую установку, работающую на газе. КПП – 6-ступенчатая механическая или 5-ступенчатая автоматическая.

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