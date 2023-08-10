Cамый дешевый кроссовер Mitsubishi представлен официально. Фото

Новый кроссовер Mitsubishi Xforce 2024 модельного года полностью рассекречен. Модель представили официально, она выйдет на рынок по ориентировочной цене от 20 000 долларов.

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Все детали опубликовали на официальном сайте японского производителя. Машину выполнили в актуальном дизайне компании. Здесь узкие фары и фонари, крупная трапеция передней решетки, резкие грани, аккуратный хромированный декор.

Кроссовер компактный: 4390 мм в длину (колесная база – 2650 мм) при 1810 мм ширины и 1660 мм высоты. Интересно, что клиренс составляет 222 мм. На плохих дорогах машина будет вести себя уверенно.

Автомобиль лишь немного крупнее Mitsubishi ASX. В движение компактный кроссовер приводит бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. Позже дебютирует более мощный вариант с гибридной силовой установкой.

В оснащении – цифровой щиток приборов, аудиосистема Yamaha, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона, холодильник в подлокотнике.

Привод у нового Mitsubishi Xforce 2024 только передний. В продаже – уже до конца 2023 года.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал о недорогом и большом кроссовере Hyundai, который представили официально.