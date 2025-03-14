Кроссовер Toyota с низким расходом топлива показали на новых фото

Стильный экономичный кроссовер Toyota Crown Estate 2025 модельного года представлен официально с низким расходом топлива. О модели раскрыли все подробности и показали автомобиль на новых официальных фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, новая модель Toyota построена в рамках архитектуры TNGA – как и другие современные автомобили японской компании. Новая Toyota присоединится к премиальному сегменту в рамках линейки Crown.

Но с привлекательной ценой это все же один из недорогих представителей сегмента. Кроссовер Crown Estate для Японии фактически является копией Toyota Crown Signia, которая ранее поступила в продажу в США.

Дизайн машины практически не изменился. Сохранилась эффектная передняя светотехника в стиле акулы-молота, которую на себя уже примерили другие модели Crown, гибрид Prius и электромобили Toyota. Также дизайнеры сохранили длинную полоску задних фонарей.

При длине кузова около 4,9 м новый кроссовер Crown Estate 2025 немного компактнее большого SUV Toyota Highlander. При этом новинка предложит только два ряда кресел. Это позволило обеспечить пассажиров дополнительным пространством в комфортном интерьере.

Гибридная силовая установка на основе 2,5-литрового бензинового мотора выдает около 250 л.с. Комбинированный расход топлива – 5 л/100 км. Цена Toyota Crown Estate 2025 – от 42 900 долларов.

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