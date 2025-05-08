Бюджетный кроссовер Toyota 2026 года показали на новых фото

Новый бюджетный кроссовер Toyota Corolla Cross 2026 модельного года показали после модернизации на официальных фото. Это очень популярная модель, небольшое плановое обновление наверняка дополнительно усилит рыночные позиции машины.

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Подробности стали известны Motor1. Недорогую модель Toyota показали со всеми обновками, и внешность перестала быть секретом. Дизайн стал немного современнее, чтобы соответствовать актуальным тенденциям.

Спереди установили более эффективные фары с другой графикой. Внимание привлекает бампер с крупными воздухозаборниками. Есть несколько вариантов оформления для разных комплектаций.

Сзади появились фонари с измененной графикой и другой бампер. В оснащении предложат новые легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов.

Производитель в очередной раз сосредоточится на экономичных гибридных силовых установках, которые японская компания непрерывно совершенствует. Самый мощный вариант предлагает 195 л.с. Есть и базовый бензиновый мотор на 169 сил. Цена Toyota Corolla Cross – чуть менее 30 000 долларов за базовый вариант. На отдельных рынках прайс стартует примерно с 20 000 долларов за модели в упрощенной спецификации.

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