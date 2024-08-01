Крепкий и практичный: сколько стоит недорогой внедорожник Mitsubishi в Украине

Новый внедорожник Mitsubishi L200 2024 года – недорогая модель с ценой до 30 000 долларов на глобальном рынке. Стало известно, что автомобиль прибыл на украинский рынок. Но машина оказалась дороже.

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Подробности о новинке стали известны на сайте компании. Там же появилась и цена Mitsubishi L200 нового поколения. Этот внедорожник подойдет практичным покупателям, которые ищут возможность удобно транспортировать грузы.

Пикап Mitsubishi переехал на новую рамную платформу и получил доработанный стиль, чтобы полностью соответствовать другим моделям компании. Платформа обеспечивает на 40% большую жесткость конструкции, а длина грузового отсека увеличилась до 820 мм.

Оснащение Mitsubishi L200 получилось достойным. Современные отделочные материалы, дисплей на щитке приборов, крупный монитор мультимедийной системы, круиз-контроль и система экстренного автоматического торможения.

Производитель предлагает один дизельный двигатель объемом 2,4 л в разных конфигурациях: мощностью 150 и 184 л.с. На других рынках есть и более мощные варианты. Новый Mitsubishi L200 стоит от 1 675 000 грн в Украине (около 38 000 евро).

OBOZ.UA ранее уже рассказывал о самых популярных новых автомобилях на украинском рынке.