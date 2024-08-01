Машин в Украине почти не осталось: на рынке доминируют недорогие модели
Рынок новых автомобилей в Украине бумирует. Ранее даже сообщалось, что машин в дилерских центрах почти не осталось – это результат повышенного спроса. На рынке, как всегда, доминируют недорогие модели.
В июле 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок новых машин составил 6,4 тысяч экземпляров. Почти все автопроизводители в рейтинге предлагают в большей степени доступные автомобили.
Рынок вырос на 24% в сравнении с предыдущим месяцем и на 20% относительно июля 2023 года.
Самые популярные автомобили в Украине:
- Toyota (1024 шт.);
- BMW (628 шт.);
- Renault (587 шт.);
- Skoda (378 шт.);
- Volkswagen (334 шт.).
В лидерах – известные производители доступных моделей. В рейтинге доминируют недорогие машины. Они, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей.
Но из пятерки в рейтинге выделяется BMW. Это единственная компания среди лидеров, которая предлагает довольно дорогие премиальные автомобили.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, самые дешевые модели Tesla теперь массово служат в полиции.