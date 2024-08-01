Машин в Украине почти не осталось: на рынке доминируют недорогие модели

Рынок новых автомобилей в Украине бумирует. Ранее даже сообщалось, что машин в дилерских центрах почти не осталось – это результат повышенного спроса. На рынке, как всегда, доминируют недорогие модели.

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В июле 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок новых машин составил 6,4 тысяч экземпляров. Почти все автопроизводители в рейтинге предлагают в большей степени доступные автомобили.

Рынок вырос на 24% в сравнении с предыдущим месяцем и на 20% относительно июля 2023 года.

Самые популярные автомобили в Украине:

Toyota (1024 шт.); BMW (628 шт.); Renault (587 шт.); Skoda (378 шт.); Volkswagen (334 шт.).

В лидерах – известные производители доступных моделей. В рейтинге доминируют недорогие машины. Они, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей.

Но из пятерки в рейтинге выделяется BMW. Это единственная компания среди лидеров, которая предлагает довольно дорогие премиальные автомобили.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, самые дешевые модели Tesla теперь массово служат в полиции.