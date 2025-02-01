Кому запрещено продолжать движение? Задание на знание ПДД

В условиях современного городского трафика регулировщики выходят на дороги не так часто. Тем не менее, каждый водитель обязан знать, что означают жесты регулировщиков, согласно действующим ПДД.

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Вспомнить, что означают определенные жесты, можно с помощью теста, опубликованного Telegram-каналом "За! Правилами". В задаче следует определить, каким участникам дорожного движения в заданных условиях запрещено продолжать движение.

Внимательно посмотрите на картинку. На ней мы видим перекресток, по центру которого стоит регулировщик. С одной стороны от него остановились синий автомобиль и красный трамвай. Водитель авто планирует повернуть направо, а трамвая – двигаться прямо. На встречной полосе мы видим еще один трамвай – желтый. Он сигнализирует о повороте налево. Кому из них жест регулировщика запрещает продолжать движение:

обоим трамваям; только красному трамваю; красному трамваю и синему автомобилю; только желтому трамваю; желтому трамваю и автомобилю; только автомобилю.

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно внимательно присмотреться к тому, в какой позе стоит регулировщик. Он расположился боком к обоим транспортным потокам и развел руки в стороны.

Согласно пункту 8.8 действующего ПДД, такой жест с левой и правой сторон означает разрешение трамваям двигаться прямо, а нерельсовым транспортным средствам – прямо и направо.

Таким образом, в заданной ситуации водители красного трамвая и синего автомобиля могут продолжить движение. А вот водителю желтого трамвая придется подождать, пока регулировщик изменит положение – ему дальнейшее движение запрещено. Правильным является 4 вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу на очередность проезда перекрестков, в которой нужно было определить, кто из шести водителей проедет пересечение дорог третьим.

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