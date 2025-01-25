Кто проедет перекресток третьим? Тест на знание ПДД

Чем больше участников дорожного движения оказываются одновременно на перекрестке, тем внимательнее нужно соблюдать требования ПДД при его пересечении – с этим сложно спорить. Но сумеете ли вы определить четкий порядок проезда для всех ТС?

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Задачу с такими условиями опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В ней на перекрестке одновременно оказываются шесть водителей. В том числе два трамвая и велосипедист. А определить нужно, кто проедет этот перекресток третьим. Вот варианты ответа:

водитель желтого автомобиля; водитель красного автомобиля; водитель синего автомобиля; велосипедист; водитель красного трамвая; водитель желтого трамвая.

Оба трамвая, велосипедист и красное авто намерены продолжать движение прямо. Водители желтой и синей машин сигнализируют, что будут поворачивать налево. При этом перекресток не оборудован светофором, поэтому является нерегулируемым. Однако на нем установлены знаки приоритета, указывающие направление главной дороги. Именно эти знаки и подскажут, в каком порядке должны разъехать водители.

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога", а также 7.8 "Направление главной дороги", приоритет в этой ситуации имеют желтый автомобиль, желтый трамвай и велосипедист. Остальные ТС находятся на второстепенной дороге.

Таким образом мы легко можем определить, что последним перекресток проедет водитель красного авто. Находясь на второстепенной дороге, он должен уступить красному трамваю (рельсовый транспорт имеет преимущество на равнозначных дорогах), а также пропустить синее авто, ведь препятствует ему справа.

Эти же два правила помогут развести и транспортные средства, находящиеся на главной дороге – то есть, также в равнозначных условиях. Первым здесь должен проехать трамвай, который имеет преимущество, ведь является рельсовым видом транспорта. Остальных участников движения разведет правило препятствия справа. Согласно ему велосипедист должен дать дорогу водителю желтого автомобиля, поскольку находится с правой стороны от него.

Простыми словами, первым перекресток должен проехать желтый трамвай, за ним двинется желтая легковушка, а третьим перекресток проедет велосипедист. Таким образом, правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где разъехаться на прямом участке было три автомобиля.

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