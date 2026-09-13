Кому разрешено проехать? Задание по ПДД

На перекрестках, где одновременно работает светофор и дежурит регулировщик, водителям особенно важно не растеряться. Сигналы могут казаться противоречивыми, однако Правила дорожного движения четко определяют, чьи указания имеют приоритет.

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Попробуйте решить задачу и проверить, насколько хорошо вы помните сигналы регулировщика. Водитель какого автомобиля имеет право выполнить задуманный маневр в изображенной ситуации?

Водитель какого автомобиля имеет право выполнить задуманный маневр в изображенной ситуации?

Только водитель синего автомобиля. Только водитель белого автомобиля. Оба водителя имеют право продолжить движение. Оба водителя не имеют права совершать поворот.

Объяснение

К перекрестку подъехали два автомобиля. Водитель синего автомобиля планирует повернуть направо, а водителя белого – налево.

На основной секции светофора горит красный сигнал, в то же время на дополнительной секции включена зеленая стрелка направо. Если бы на перекрестке не было регулировщика, именно она позволила бы водителю синего автомобиля повернуть направо.

Однако в данной ситуации на перекрестке присутствует регулировщик.

В соответствии с пунктом 8.3 ПДД Украины, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

Следовательно, ориентироваться нужно именно на положение регулировщика.

Он стоит с правой рукой, вытянутой вперед. В соответствии с пунктом 8.8 ПДД:

со стороны груди транспортным средствам разрешено движение только вправо;

со стороны правой стороны и спины движение запрещено;

со стороны левого бока нерельсовым транспортным средствам разрешено движение во всех направлениях.

Оба автомобиля находятся именно с левой стороны регулировщика. Поэтому синий автомобиль может повернуть направо, а белый – налево.

Кроме того, водители заняли соответствующее положение на проезжей части и подали необходимые сигналы поворота.

Правильный ответ

Вариант №3 – оба водителя имеют право выполнить задуманный маневр.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, в каком порядке автомобили разъедутся на перекрестке.

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