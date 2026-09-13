Кому разрешено проехать? Задание по ПДД
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На перекрестках, где одновременно работает светофор и дежурит регулировщик, водителям особенно важно не растеряться. Сигналы могут казаться противоречивыми, однако Правила дорожного движения четко определяют, чьи указания имеют приоритет.
Попробуйте решить задачу и проверить, насколько хорошо вы помните сигналы регулировщика. Водитель какого автомобиля имеет право выполнить задуманный маневр в изображенной ситуации?
Водитель какого автомобиля имеет право выполнить задуманный маневр в изображенной ситуации?
- Только водитель синего автомобиля.
- Только водитель белого автомобиля.
- Оба водителя имеют право продолжить движение.
- Оба водителя не имеют права совершать поворот.
Объяснение
К перекрестку подъехали два автомобиля. Водитель синего автомобиля планирует повернуть направо, а водителя белого – налево.
На основной секции светофора горит красный сигнал, в то же время на дополнительной секции включена зеленая стрелка направо. Если бы на перекрестке не было регулировщика, именно она позволила бы водителю синего автомобиля повернуть направо.
Однако в данной ситуации на перекрестке присутствует регулировщик.
В соответствии с пунктом 8.3 ПДД Украины, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.
Следовательно, ориентироваться нужно именно на положение регулировщика.
Он стоит с правой рукой, вытянутой вперед. В соответствии с пунктом 8.8 ПДД:
- со стороны груди транспортным средствам разрешено движение только вправо;
- со стороны правой стороны и спины движение запрещено;
- со стороны левого бока нерельсовым транспортным средствам разрешено движение во всех направлениях.
Оба автомобиля находятся именно с левой стороны регулировщика. Поэтому синий автомобиль может повернуть направо, а белый – налево.
Кроме того, водители заняли соответствующее положение на проезжей части и подали необходимые сигналы поворота.
Правильный ответ
Вариант №3 – оба водителя имеют право выполнить задуманный маневр.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, в каком порядке автомобили разъедутся на перекрестке.
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