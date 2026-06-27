Кому разрешен маневр? Тест на знание ПДД

Четкое знание всех требований ПДД помогает безопасно маневрировать на дороге. А сможете ли вы выполнить все повороты правильно, проверить можно с помощью теста.

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Задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В ней мы видим два автомобиля, подъехавших к перекрестку. Водитель красного автомобиля хочет повернуть направо, а водитель желтого намерен развернуться. Вам предстоит определить, водитель какого автомобиля имеет право выполнить задуманный маневр. Хорошо подумайте и выберите вариант из предложенных:

только водитель красного автомобиля; только водитель желтого; оба водителя могут; оба водителя не могут выполнить задуманный маневр.

Сначала рассмотрим условия, в которых оказался водитель красного автомобиля. Он собирается повернуть направо, но перед этим намерен заехать на полосу для движения маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.11, и оттуда уже хочет выполнить поворот направо. Как ему следует поступить, объясняет пункт 17.2 действующих ПДД. В нем указано, что водитель красного автомобиля для поворота направо может заехать на полосу для маршрутных транспортных средств, если она отделена прерывистой линией дорожной разметки. В нашем случае линия прерывистая, а значит, водитель красной машины запланированным маневром не нарушит правила.

В свою очередь водитель желтой машины собирается выполнить разворот и для этого занял соответствующую крайнюю левую полосу на проезжей части. Но перед ним стоит знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Здесь нужно вспомнить, что этот знак запрещает только поворот налево и никак не запрещает разворот. А значит, водитель желтого автомобиля также не нарушит правила, выполнив свой маневр.

Как видим, оба водителя задумали маневр, который не противоречит требованиям ПДД. Правильным является третий вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на определение, кто на перекрестке должен уступить дорогу — легковой автомобиль или трамвай.

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