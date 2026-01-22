Кому надо дать дорогу? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения – это не просто юридическая обязанность каждого водителя, а прежде всего залог безопасности на дороге. Особое внимание следует уделять проезду перекрестков, ведь именно эти участки являются наиболее аварийно-опасными из-за пересечения многих транспортных потоков.

Умение мгновенно сориентироваться в знаках приоритета и очередности движения помогает избежать трагических ошибок и лишнего стресса за рулем. Регулярное прохождение тестов позволяет держать эти навыки в тонусе и уверенно чувствовать себя в реальном трафике.

На популярном ютуб-канале "За правилами" водителям предложили решить интересную задачу, касающуюся проезда нерегулируемого перекрестка.

Тест по ПДД проезд перекрестков

В ситуации задействованы четыре транспортных средства: два трамвая, красный и зеленый автомобили. Перекресток не имеет светофоров, однако оборудован знаками приоритета, которые определяют, кто имеет право первоочередного движения.

Согласно условиям задачи, водитель зеленого автомобиля планирует осуществить поворот налево, тогда как другие участники движутся прямо. Пользователям предлагается выбрать правильный вариант ответа на вопрос: "Какому транспортному средству должен уступить дорогу водитель зеленого автомобиля?":

Трамваям Только желтому трамваю Только синему трамваю Желтому трамваю и красному автомобилю Должен дать дорогу всем Не должен давать дорогу никому

Анализ дорожной ситуации начинается со знаков 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, на главной дороге находятся почти все участники, кроме синего трамвая. Поскольку синий трамвай находится на второстепенной дороге, он автоматически должен проехать перекресток последним, пропуская других.

Далее следует разобраться с теми, кто остался на равнозначных участках главной дороги. Здесь действует железное правило ПДД: на равнозначных дорогах трамвай всегда имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, независимо от направления его движения.

Следовательно, желтый трамвай проезжает первым, а водитель зеленого авто обязан предоставить ему преимущество.

Относительно взаимодействия красного и зеленого авто, ситуация меняется. Красный автомобиль не имеет преимущества перед зеленым, поскольку для него зеленый автомобиль является "препятствием справа" (согласно пункту 16.12 ПДД).

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, водитель зеленого автомобиля должен пропустить только желтый трамвай. Правильный ответ в этом тесте – вариант №2.

