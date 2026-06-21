Кому можно повернуть направо? Тест по ПДД

Неправильно выполненный поворот в разы повышает риск столкновения на дороге. Именно поэтому водители должны внимательно относиться к тому, как они поворачивают, и строго соблюдать при этом все требования ПДД. Но насколько хорошо вы помните соответствующие положения правил?

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Проверить себя вам поможет тест, который опубликовал YouTube-каналом "За! Правилами". Перед нами перекресток и два автомобиля на нём – белый и красный. Водители обоих автомобилей сигнализируют, что намерены повернуть направо. Кто из них имеет право выполнить этот маневр? Выберите правильный вариант из предложенных:

только водитель красного автомобиля; только водитель белого; оба имеют право; оба не имеют права поворачивать направо.

Как всегда, первое, на что мы обращаем внимание в таких ситуациях – это светофор. На картинке на нем горит красный сигнал, запрещающий продолжать движение во всех направлениях. Однако мы видим, что у светофора есть и дополнительная секция, и сейчас на этой секции горит зеленая стрелка, указывающая вправо. Соответственно, она позволяет продолжать движение вправо, даже несмотря на красный сигнал на основной секции. В этой ситуации важно помнить: если вы поворачиваете в направлении стрелки, пока горит красный свет, как в данном случае, то вы обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам.

Впрочем, нас больше интересует вопрос: позволяет ли эта дополнительная секция совершать поворот обоим нашим водителям? Красному – точно да, ведь он находится в крайнем правом положении. А вот с белым всё не так просто.

Чтобы разобраться с белым автомобилем, нужно обратить внимание на дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам". Этот знак в нашей ситуации разрешает поворот направо с обеих полос. И это очень важная деталь. Он действует по-разному в разных ситуациях. Если у светофора нет дополнительной секции, а табличку белого цвета с зеленой стрелочкой (эта табличка расположена на уровне красного сигнала светофора), то тогда одновременно с красным сигналом вы можете повернуть в направлении стрелочки на этой табличке, но только из крайнего положения.

А вот если светофор имеет дополнительную секцию, как в нашем случае, то вы можете поворачивать в направлении стрелки во включенной дополнительной секции даже не из крайнего положения, если это разрешают дорожные знаки.

Как видим, наш знак "Направления движения по полосам" разрешает поворот направо с полосы, которую занимает водитель белого автомобиля, а значит, он также имеет полное право повернуть направо. Правильным является вариант ответа под номером три.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, какие направления движения с перекрестка разрешены водителю желтого автомобиля.

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