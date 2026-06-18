Какие направления разрешены? Тест на знание ПДД

Опытный водитель должен хорошо ориентироваться в дорожных знаках и их комбинациях. А для этого нужно не только хорошо изучить ПДД, но и постоянно освежать свои знания. Например, с помощью тестов.

Видео дня

Именно задание на знание знаков опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами перекресток, к которому подъехала желтая машина. Ваша задача – определить, в каком направлении она может продолжить свое движение. Выберите правильный вариант среди предложенных:

направления Б и Г; только направление Б; направления А и В; все, кроме Г; только Г; все направления разрешены.

Чтобы дать правильный ответ, рассмотрим каждое направление отдельно – это поможет выяснить, какое из них разрешено для водителя желтого автомобиля, а какое – нет. Конечно, в этом помогут установленные на перекрестке знаки.

Итак, знак 2.3 "Главная дорога" мы не трогаем, поскольку нас сейчас не интересует порядок разъезда на перекрестке. А вот расположенный под ним знак 3.1 "Движение запрещено" поможет справиться с задачей. Он запрещает движение всех транспортных средств, но из его действия есть несколько исключений. От требований этого знака могут отступать транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам, или те, которыми управляют водители с инвалидностью, и так далее. Чтобы упростить решение, договоримся, что наш водитель ни под одну из этих категорий-исключений не попадает.

Если под этим знаком нет никаких табличек, то он запрещает движение прямо, то есть в направлении Б. Но таблички в нашем случае есть. В первую очередь это 7.5.3 "Вид транспортного средства". Эта табличка распространяет действие знака, с которым она применяется, на легковые автомобили, а также на грузовые с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн. Но эта табличка здесь не одна – под ней мы также видим табличку 7.3 "Направление действия". Понятно, что она указывает на направление действия дорожного знака, с которым применяется.

Итак, чтобы правильно сориентироваться на этом перекрестке, нужно прочитать все таблички вместе. Получается, что движение запрещено легковым автомобилям, а также грузовым с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн в направлениях направо и налево. То есть по направлениям А и В наш водитель проехать точно не сможет.

При этом знаки не запрещают ему проехать прямо или развернуться. Но обратите внимание, что авто находится в крайней правой полосе, откуда поворот налево и разворот запрещены.

Вот и получается, что из всех направлений на перекрестке разрешен только проезд прямо, то есть направление Б. А значит, правильным вариантом ответа на эту задачу является второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, разрешен ли выбранный поворот водителю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.