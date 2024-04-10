Кому из водителей можно поехать направо? Задание для проверки знаний ПДД

Место, где водители чаще сталкиваются с дилеммами этот перекресток. Дороги, исполненные машин, светофоры, знаки – все это создает сложную систему, где знание правил дорожного движения становится вопросом безопасности.

Казалось бы, чтобы повернуть, нужно только включить поворотник и убедиться в том, что вы не создаете препятствия другим участникам движения. Однако все не так просто, поэтому YouТube-канал "А ти знаєш ПДР?" предложил рассмотреть достаточно непростую ситуацию.

Кому из водителей позволено повернуть направо?

А. Водителя легкового автомобиля;

Водителя легкового автомобиля; Б. Водителя грузового автомобиля;

Водителя грузового автомобиля; В. Обоим разрешен;

Обоим разрешен; Г. Обоим запрещено.

Прежде всего следует обратить внимание на дорожные знаки. Один из них 2.3. Главная дорога встречается довольно часто, поэтому с ним не возникает недоразумений даже у новичков.

А вот знак 4.20.1. Направление движения транспортных средств с опасными грузами встречается уже значительно реже.

Он показывает разрешенное направление движения транспортных средств (в данном случае прямо) с такими опознавательными знаками, как "Знак опасности" и "Табличка оранжевого цвета".

Поскольку на изображении мы можем увидеть, что на грузовике как раз есть табличка оранжевого цвета, то можно заключить, что поворачивать направо он не может.

Но остается открытым вопрос, может ли в таком случае совершить поворот легковому автомобилю?

Обратите внимание, что красный автомобиль находится на левой полосе, поэтому если оно вернет, то нарушит правило 10.4.

10.4. Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

То есть, если водитель красного авто хочет повернуть направо, то ему нужно было занять крайнюю правую полосу движения.

Учитывая это, правильный ответ Г.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересную и непростую задачу по ПДД о том, кто из водителей нарушит правила на повороте.

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