Компактный автомобиль для города: в сети показали фото нового Kia EV2

Компания Kia готовит к выходу на рынок новый электромобиль – компактный хэтчбек EV2. Первые шпионские фото модели образца уже появились в сети, позволив оценить внешний вид будущей новинки.

Видео дня

Ожидается, что Kia EV2 станет доступным вариантом для ищущих компактный электромобиль. По предварительным данным, стоимость модели составит около 25 000 фунтов стерлингов, пишет Autocar.

Дизайн и платформа

Внешний вид Kia EV2 выполнен в фирменном стиле марки. Автомобиль получил квадратный силуэт, похожий на модель Kia Soul, со светодиодными фарами, исполненными в стиле большего кроссовера EV9.

Технически Kia EV2 будет построена на платформе E-GMP, которая также лежит в основе флагманских электромобилей компании – EV3, EV6 и EV9. Это означает, что модель может получить как одно-, так и двухмоторную силовую установку. Однако учитывая ориентацию на городской цикл движения, наиболее вероятен вариант с одним электродвигателем.

Технические характеристики

Подробные технические характеристики Kia EV2 пока не раскрываются. Известно лишь, что модель будет позиционироваться как доступный вариант, поэтому ожидать от нее чрезвычайных динамических характеристик не стоит.

Производство и продажа

Производство Kia EV2 должно начаться в 2025 году на заводе компании в Словакии. Продажи модели на европейском рынке стартуют в 2026 году.

Планы компании

Руководство Kia заявляет, что выпуск доступных электромобилей является одним из приоритетных направлений развития компании. Компания планирует расширять свою линейку электромобилей, чтобы удовлетворить потребности разных сегментов рынка.

Конкуренты

На европейском рынке Kia EV2 составит конкуренцию таким моделям как Renault 5, Vauxhall Corsa Electric и Mini Cooper Electric.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что новая недорогая модель Kia удивила своими возможностями.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.