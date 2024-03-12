Когда запрещен обгон на дороге: объяснение ПДД

Нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения во избежание рисков возникновения опасных ситуаций. Больше всего ДТП случается именно при обгоне, ведь в экстремальных условиях на высокой скорости ситуация усложняется в разы.

В первую очередь перед началом обгона водителю нужно убедиться, что ни один из водителей транспортных средств, следующих за ним, не начал обгона. Когда запрещен обгон на дороге – читайте в материале OBOZ.UA.

Пункт 14.2 ПДД также устанавливает, что прежде чем начать обгон водитель должен убедиться:

что водитель транспортного средства, двигающегося впереди по той же полосе, не подал сигнала о намерении поворота (перестройки) слева;

что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии;

что после обгона сможет, не создавая препятствия обгоняемому им транспортному средству, вернуться на занимаемую полосу.

Водителю обгоняемого автомобиля ни в коем случае нельзя препятствовать обгону путем повышения скорости движения или другими действиями.

Согласно пункту 14.5 ПДД водитель транспортного средства, выполняющий обгон, может остаться на полосе встречного движения, если по возвращении на ранее занимаемую полосу ему придется снова начать обгон, при условии, что он не создаст опасности встречным транспортным средствам, а также не будет препятствовать транспортным средствам. средствам, которые следуют за ним с более высокой скоростью.

Пункт 14.6 ПДД устанавливает запрет обгона в следующих случаях:

а) на перекрестке;

б) на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;

в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта;

г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

ґ) транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;

д) в туннелях;

е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

е) колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

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