Китайцы удивили ультимативно низкой ценой нового электрокара Xpeng

Китайский автопроизводитель XPeng подготовил новый дешевый электрокар Mona M03. Седан получил действительно очень низкую цену. Как всегда, машину из КНР оснастили современными технологиями, о качестве которых можно только догадываться.

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Детали стали известны Carscoops. Новый XPeng Mona M03 – небольшой седан. Автомобиль выполнили в стандартном для китайских машин и совершенно непримечательном дизайне.

Цена XPeng Mona M03 – от 16 800 долларов. На выбор доступны варианты мощностью 188 и 215 л.с. Запас хода – от 515 до 620 км. Показатель в реальной жизни, видимо, окажется в 1,5-2 раза ниже. В списке оснащения есть даже "автопилот".

Ранее сообщалось, что компания XPeng приобрела подразделение службы такси Didi в КНР и теперь готовит для него новые транспортные средства. Mona M03 рассматривалась как один из кандидатов для этой работы.

Стоимость сделки составила 744 миллиона долларов. Теперь для такси Didi готовят компактные бюджетные электромобили под новым брендом Mona.

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