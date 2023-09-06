Китайцы создали огромный недорогой гибрид с расходом топлива 5 литров. Фото

Новый минивэн GAC Trumpchi E8 из Китая – огромный гибридный автомобиль с низким расходом топлива. Машина недорогая, хотя позиционируется как премиальная модель.

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О новинке сообщает CarNewsChina. В длину гибридный минивэн GAC Trumpchi E8 вытянулся на 4920 мм при колесной базе в 2930 мм. Ширина равна 1900 мм, а высота – 1760 мм.

Дизайн получился непривычно умеренным и спокойным для китайского автомобиля. Линии плавные, геометрия аккуратная, неуместных декоративных элементов – минимальное количество. Такую машину даже можно представить на европейских дорогах. Хотя, конечно, это транспортное средство не будет соответствовать высоким стандартам качества.

Как бы там не было, Trumpchi E8 оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем на 133 л.с. и электромотором в составе гибридной силовой установки. Доступен и другой вариант – электромотор с 2,0-литровым ДВС мощностью 140 л.с. Расход топлива в комбинированном цикле – 5 л на 100 км.

Цена GAC Trumpchi E8 с менее мощной силовой установкой составит менее 40 000 долларов.

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