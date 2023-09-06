newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Китайцы создали огромный недорогой гибрид с расходом топлива 5 литров. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
63
GAC Trumpchi E8

Новый минивэн GAC Trumpchi E8 из Китая – огромный гибридный автомобиль с низким расходом топлива. Машина недорогая, хотя позиционируется как премиальная модель.

Видео дня

О новинке сообщает CarNewsChina. В длину гибридный минивэн GAC Trumpchi E8 вытянулся на 4920 мм при колесной базе в 2930 мм. Ширина равна 1900 мм, а высота – 1760 мм.

Дизайн получился непривычно умеренным и спокойным для китайского автомобиля. Линии плавные, геометрия аккуратная, неуместных декоративных элементов – минимальное количество. Такую машину даже можно представить на европейских дорогах. Хотя, конечно, это транспортное средство не будет соответствовать высоким стандартам качества.

GAC Trumpchi E8

Как бы там не было, Trumpchi E8 оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем на 133 л.с. и электромотором в составе гибридной силовой установки. Доступен и другой вариант – электромотор с 2,0-литровым ДВС мощностью 140 л.с. Расход топлива в комбинированном цикле – 5 л на 100 км.

Цена GAC Trumpchi E8 с менее мощной силовой установкой составит менее 40 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о недорогом гибридном кроссовере Ford, который появился на украинском рынке.