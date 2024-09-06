Китайцы показали дешевую альтернативу Duster 3 поколения. Фото

Новый китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro окажется дешевле бюджетника Duster 3 поколения при схожих габаритах. При этом новинка понравится поклонникам китайского автопрома, если это можно назвать преимуществом. Автомобиль показали официально.

Видео дня

Детали появились на сайте компании. Китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro готовится выйти на рынок в обновленном виде. Это модернизированный вариант стандартного Tiggo 4, который отличается дизайном и оснащением.

Интересно, что с таким именем компания продает разные модели в зависимости от рынка. Хотя они используют одни и те же агрегаты и компоненты. Еще одно название машины – Chery Tiggo Cross.

После рестайлинга модель получила новые бамперы, доработанную светотехнику и другую переднюю фальшрадиаторную решетку. В салоне Chery Tiggo 4 Pro 2024 года появился увеличенный сенсорный монитор информационно-развлекательного комплекса, цифровой щиток приборов и другое оформление.

В движение новинку приводит прежний мотор объемом 1,5 л мощностью 113 л.с. или 147 сил в турбированном варианте. Цена Chery Tiggo 4 Pro 2024 года ожидается до 20 000 долларов.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый семейный автомобиль из Китая с очень низкой ценой.