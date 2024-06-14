Китайцы подготовили пародию на лучшие внедорожники по цене Toyota RAV4. Фото

Новый кроссовер BYD Fang Cheng Bao 3 из Китая показали на фото. Это собирательный образ лучших внедорожников других брендов. А по цене китайский автомобиль сравним с Toyota RAV4. Что ж, так покупателям будет проще определиться в пользу японской машины.

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О новинке рассказывает CarNewsChina. Новый BYD Fang Cheng Bao 3 обещали отправить в продажу еще в 2023 году, но, удивительно для китайских машин, автомобиль задержался. Официальные фото показали только сейчас.

Габаритами BYD Fang Cheng Bao 3 2024 года напоминает RAV4, но дизайном на него совершенно не похож. Китайский кроссовер собрал в себе множество стилистических элементов чужих компаний – популярный китайский прием, который "растворяет" идентичность автомобиля.

Здесь геометричный силуэт и плоскости, выраженные колесные арки, крупные колеса. Полноприводную трансмиссию организовали посредством установки двух электромоторов. Мощность составляет 450 л.с.

Запас хода обещают около 400 км. Возможно, покупатели в это поверят. В продажу новый BYD Fang Cheng Bao 3 (на некоторых рынках под именем BYD Snow Leopard) отправится с ценой от 30 300 долларов.

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