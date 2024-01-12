Китайский Haval показал доступного подражателя Land Rover и Toyota. Фото

Новый китайский внедорожник Haval H9 от концерна Great Wall показали на официальных фото. Большой внедорожник выглядит как подражатель Land Rover и Toyota, хотя окажется намного доступнее.

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О новинке сообщает CarNewsChina. Машина получилась действительно крупной. В длину новый Haval H9 2024 года вытянулся на 4859 мм (колесная база превышает 2,7 м), ширина составляет 1934 мм, а высота равна 1853 мм.

По размерам автомобиль соответствует Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. Дизайн тоже напоминает эти модели – как общей стилистикой, так и отдельными цитатами.

Китайский Haval H9 получит несколько силовых установок. В движение новинку приводят 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП, и 2,4-литровый турбодизель на 184 силы с 9-ступенчатой АКПП.

Ориентировочная цена Haval H9 2024 года – менее 30 000 долларов за базовый вариант.

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